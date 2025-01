Controlli di Capodanno a Ravenna: incidenti e denunce

Il Capodanno a Ravenna è stato caratterizzato da un’intensificazione dei controlli da parte della Polizia Locale, per garantire sicurezza sulle strade e nei luoghi di festeggiamento. Tuttavia, il bilancio dei due giorni tra il 30 e il 31 dicembre ha visto dieci interventi per incidenti stradali, sia in città che nelle zone balneari e del Forese, con episodi gravi e diverse denunce.

Il sinistro più grave è avvenuto presso la Rotonda Spagna, all’incrocio con via Salvador Allende, dove un automobilista di 86 anni ha investito un pedone di 65 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’uomo è stato trasportato al Bufalini in prognosi riservata.

Un episodio singolare ha visto protagonista un 70enne che, in via Fiume Montone Abbandonato, ha causato due incidenti consecutivi: dapprima ha urtato una donna che stava salendo in auto e poi ha tamponato un veicolo in sosta. L’uomo, risultato positivo all’alcol test, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso.

A Lido Adriano, un’altra guida in stato di ebbrezza ha portato a un tamponamento in viale Manzoni. La conducente, responsabile dell’incidente, evidenziava un tasso alcolemico di oltre 1,50 grammi per litro ed era già priva di patente. È stata denunciata e sanzionata.

In due casi, i conducenti hanno perso il controllo del proprio mezzo, provocando danni a infrastrutture stradali: un palo dell’illuminazione pubblica a Lido Adriano e paletti dissuasori in viale Gramsci a Ravenna. Un altro incidente è avvenuto in via Fiume, dove un monopattino con due persone a bordo ha urtato un ciclista per poi darsi alla fuga. Il ciclista, un uomo di 34 anni, ha riportato ferite che hanno richiesto cure mediche. Infine, nel corso di controlli dinamici, gli agenti hanno fermato una 60enne alla guida di un ciclomotore privo di assicurazione e patente. La donna, recidiva, è stata sanzionata penalmente e il veicolo sequestrato.

Nel 2024, la Polizia Locale di Ravenna ha registrato 1.181 incidenti, un aumento rispetto ai 1.095 del 2023. Di questi, 12 sono stati mortali, con 14 vittime.