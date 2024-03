Controlli di Pasqua: sospeso laboratorio riminese, sequestrati 920 kg di preparazioni gastronomiche irregolari

Controlli a tappeto dei Nas di Bologna in pasticcerie, panifici e pastifici in vista della Pasqua. Nelle province di Ferrara, Bologna, Ravenna e Rimini i militari hanno eseguito 78 ispezioni e tra queste in 28 sono state rilevate delle criticità. Nel Riminese un laboratorio è stato sospeso e sono stati sequestrati 920 kg di preparazioni gastronomiche irregolari. Rinvenuto e smaltito anche un importante numero di panettoni e pandori, residui dello scorso Natale, con scadenza superata, destinati ad essere donati in beneficenza o per la degustazione gratuita in occasione di fiere e convegni. A Ferrara in un pastificio sono stati trovati ratti all'interno della torretta destinata allo stoccaggio delle semole. Rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 21.600 kg di pasta di grano duro anonima e irrintracciabile. Topi e ratti sono stati trovati anche nel magazzino destinato allo stoccaggio di packaging, pasta secca e campionature alimentari. I militari hanno disposto quindi la sospensione dell'attività di stoccaggio nel magazzino. Nella provincia di Bologna, invece, è stata sospesa un'azienda che produce piadine: oltre ad un alto livello di sporcizia ed incuria degli ambienti e dei macchinari, spesso arrugginiti, i carabinieri hanno notato due gatti che vivevano e si muovevano liberamente lungo le linee produttive. E ancora in un importante e rinomato panificio-pasticceria della città, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 120 kg di cacao, pasta di mandorle, uva sultanina, crema di pistacchio e mandorle: prodotti in alcuni casi scaduti da oltre due anni. Mentre nella provincia sono state sospese due pasticcerie per gravi condizioni igieniche. Materie prime scadute sequestrate anche in un'industria che produce panificati in provincia di Ravenna. In totale sono state chiuse strutture ed aziende per oltre 800mila euro, sequestrati e distrutti alimenti del valore di circa 235.000 euro ed elevate multe per 65mila euro.