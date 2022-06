Controlli stradali a Marina Centro: sette patenti ritirate

Continuano i controlli stradali da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Rimini. Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 giugno a Marina Centro, si sono svolti i consueti controlli - dall'una alle sette del mattino. Sono state ritirate 7 patenti per guida in stato d'ebrezza su circa 20 veicoli controllati. Fra questi nessun neo patentato, per i quali il tasso alcolemico deve essere pari a 0, a differenza dei 0,5 grammi per litro consentiti per chi ha la patente da almeno tre anni.

Fra le violazioni contestate 4 sono quelle con un tasso alcolemico intorno all'1 (doppio del valore consentito), 2 invece sono state le violazioni più alte in quanto hanno fatto registrare un valore quasi tre volte il limite consentito. Per tutti sono scattate le pesanti sanzioni, le sospensioni delle patenti, le decurtazioni dei punti e anche le denunce penali come prevede il Codice della Strada. E’ andata peggio invece al settimo conducente sanzionato che si è rifiutato di fare il test dell’etilometro, per lui, oltre alla sanzione e alla sospensione della patente, anche il sequestro dell’autovettura.