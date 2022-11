COP27, Meloni: "L'Italia farà la sua parte"

Alla COP27 di Sharm el Sheikh, in Egitto, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni richiama tutti i Paesi, soprattutto “quelli responsabili della maggiore emissione di gas a effetto serra”, ad intraprendere uno “sforzo comune” per contrastare i cambiamenti climatici. L'Italia – ha detto – farà la sua parte, evidenziando che “abbiamo triplicato il nostro impegno su questo fronte con un impegno di 1,4 miliardi di euro in cinque anni”. Ma – ha aggiunto - non possiamo nascondere che le nazioni più impegnate su questi obiettivi rischiano di pagare un prezzo più alto rispetto a chi inquina di più. “Quindi servono ulteriori misure per rafforzare questo disequilibrio, altrimenti i nostri sforzi saranno vani e conferenze come queste rischiano di non produrre i risultati che la storia si aspetta da noi. Lo dobbiamo alle generazioni future", ha detto il premier italiano.

"Rimaniamo impegnati a mantenere l'impegno di 100 miliardi di dollari a sostegno dei Paesi in via di sviluppo fino al 2025 e a definire un obiettivo ambizioso e sostenibile in seguito. Per farlo, dobbiamo riunire governi, investitori privati e Banche Multilaterali di Sviluppo per condividere investimenti e rischi, per accelerare una giusta transizione energetica. L'Italia - ha ricordato Giorgia Meloni - è orgogliosa di far parte di Just Energy Transition Partnerships, un'ambiziosa iniziativa del G7 che fornirà ingenti risorse finanziarie e assistenza tecnica ai paesi partner".

"Siamo in un momento decisivo nella lotta al cambiamento climatico. Negli ultimi mesi abbiamo sperimentato i suoi drammatici effetti in tutta Europa, in Pakistan, nel Corno d'Africa e in molte altre regioni del pianeta. Siamo tutti chiamati a compiere sforzi più profondi e rapidi per proteggere il nostro pianeta, la nostra casa comune. Per fare ciò, dovremo mantenere le persone al centro e trasformarci di conseguenza, combinando sostenibilità ambientale, economica e sociale. Nonostante uno scenario internazionale molto complesso già colpito dalla pandemia e ulteriormente danneggiato dall'aggressione russa all'Ucraina, l'Italia - ha assicurato la Meloni - rimane fortemente convinta nell'impegno di percorrere la strada della decarbonizzazione".

Guarda l'intervento integrale