Coriano: crolla Palazzo Tomasetti, intervento dei Vigili del Fuoco [foto e video]

Il video dei Vigili del Fuoco

Nella serata di ieri i Vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti in via Cavallino, a Coriano. Qui era crollata una porzione significativa di Palazzo Tomasetti, un'antica costruzione del XVII secolo. Due i mezzi impegnati, oltre a sei operatori che si sono avvalsi di varie apparecchiature tra cui una termocamera per escludere la presenza di persone coinvolte nel crollo. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Municipale di Coriano.