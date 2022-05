Coriano diventa Città

Il Presidente della Repubblica Mattarella ha concesso al Comune di Coriano di potersi fregiare del titolo di Città. A consegnare il decreto alla sindaca Domenica Spinelli il prefetto Forlenza. È stata infatti la Prefettura, su richiesta del Consiglio comunale, a seguire l'iter, analizzato profili storici, economici, sociali e culturali del territorio. Significativi, nel processo di analisi, le peculiarità della Comunità di San Patrignano e la qualità socio-assistenziale di Montetauro, così come il marchio “Terre di Coriano”. Per la sindaca – si legge in un comunicato stampa – si tratta della “degna chiusura dei due mandati amministrativi e un importantissimo obiettivo raggiunto per Coriano”.