Coronavirus: 101 casi nella Provincia di Rimini. 5 i decessi

E' stabile l'incremento di casi di Coronavirus in Emilia-Romagna: sono 2.165 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.304 tamponi. Calano invece i ricoverati, sia in terapia intensiva, 250 (-8), che negli altri reparti Covid: 2.673 (-6). Ma aumenta ancora il numero dei morti: 66, nella maggior parte sopra i 70 anni. Fra loro, però, anche due donne di 43 e 45 anni, morte a Reggio Emilia e Piacenza. Dei nuovi contagiati, 1.113 sono asintomatici, 304 erano già in isolamento e 504 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media è 46,8 anni.

Sensibile calo dei nuovi postivi al Coronavirus che, nella provincia di Rimini, superano di pochissimo le 100 unità. Sono 101, infatti, quelli risultati positivi ai test nelle ultime 24 ore. Circa un'ottantina le guarigioni. Oggi sono stati comunicati 5 decessi.