Coronavirus: 201 i positivi a Rimini, 7 i guariti

Sono 201 i pazienti positivi al coronavirus nella Provincia di Rimini, 40 in più rispetto ai dati forniti ieri dalla Prefettura. Di questi, 9 sono ricoverati in ospedale e 31 risultano a domicilio in quanto privi di sintomi o con sintomi leggeri. Secondo i dati dell’AUSL sono stati 14, oggi, i pazienti dimessi. Ai 3 decessi già noti se ne sono aggiunti altri 3: una paziente 70enne e due pazienti uomini, uno di 89 e uno 79 anni. 950 invece le quarantene. Altro dato importante: dall’inizio della rilevazione delle positività sono 7 le persone clinicamente guarite.

La Prefettura sottolinea che da oggi è pubblicata sul sito del governo la apposita sezione “Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo”, con le relative risposte, in costante aggiornamento.