Coronavirus: a Rimini un nuovo caso e un decesso

Il punto sul Covid-19

Nelle ultime 24 ore in Italia sono state contagiate dal Covid 114 persone. Ieri i nuovi casi erano stati 169, due giorni fa 234. Sono 17 le persone decedute e scendono a 12.919 gli attualmente positivi. I guariti salgono a 195.441, 332 persone hanno lasciato gli ospedali nelle ultime 24 ore.

In Emilia Romagna sono 13 i nuovi positivi di cui 6 asintomatici. Salgono a oltre 23.500 le guarigioni che rappresentano circa l'81% dei contagiati da inizio epidemia. Purtroppo si sono registrati due decessi, uno a Modena e uno a Rimini, una donna, di 79 anni ricoverata e con patologie pregresse. Sempre a Rimini è stato messo anche in isolamento domiciliare un uomo con sintomi lievi.

Nel mondo intanto tornano le chiusure in Iran dopo l'aumento di casi e vittime. Moschee, istituzioni educative, centri culturali, sale da cerimonia, palestre, saloni di bellezza e bar resteranno chiusi per una settimana a Teheran e in altre dieci province ad alto rischio. In Brasile vacilla la poltrona di Eduardo Pazuello, ministro della Sanità ad interim, dopo le crescenti critiche alla gestione della pandemia da parte del governo. In Francia, dal 1 agosto sarà obbligatorio l'uso delle mascherine nei luoghi pubblici chiusi, mentre in Andalusia, obbligo di mascherina in spiaggia.