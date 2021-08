Coronavirus Emilia Romagna, 605 nuovi contagi. Sei i morti, aumentano i ricoveri. A Rimini situazione stabile

605 casi di coronavirus si registrano oggi in Emilia-Romagna. Sei i morti nelle ultime 24 ore, aumentano anche i ricoverati, anche in terapia intensiva. A Rimini situazione stabile: sono 76, di cui 47 sintomatici, i nuovi contagiati. Un dato in linea con quello degli ultimi giorni. Invariate le terapie intensive, che restano 7.

Sono 5.959 i nuovi casi in Italia di coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute (ieri erano stati 6.860). 37 le vittime rispetto alle 54 di ieri. Il tasso di positività sale al 2,67%, rispetto al 2,34% di ieri. Sono 525 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 14 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.133, 22 in più rispetto a ieri.