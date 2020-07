Coronavirus, in Emilia-Romagna 27 nuovi positivi e un decesso

Ventisette nuovi positivi, di cui 16 asintomatici individuati attraverso gli screening regionali. È l’aggiornamento sul coronavirus in Emilia-Romagna. Nessun nuovo caso a Reggio Emilia, Imola e Ferrara. Le nuove guarigioni sono 25 per un totale di 23.267, l’81,5% dei contagiati da inizio crisi. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.003 (uno in più rispetto a ieri). I nuovi tamponi effettuati sono 4.862, che raggiungono così complessivamente quota 504.288, a cui si aggiungono altri 1.553 test sierologici, fatti sempre da ieri, per un totale di 157.407.

Purtroppo si è registrato un decesso: si tratta di una donna, in provincia di Reggio Emilia. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a quota 4.265. I dati sono accertati alle ore 12 del 2 luglio 2020. Dall'inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.535 casi di positività.