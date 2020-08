Coronavirus, in Emilia-Romagna 71 nuovi positivi. Un nuovo decesso

71 nuovi casi positivi in Emilia-Romagna, di cui 40 asintomatici. È l'aggiornamento regionale sul Coronavirus, i dati sono accertati alle ore 12 del 15 agosto.

Purtroppo si registra un nuovo decesso in provincia di Ravenna.

Dei 71 nuovi casi, 43 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 29 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti, 21 sono collegati a vacanze o rientri dall’estero.

Per quanto riguarda la situazione nelle province, i numeri più elevati si registrano in 5 città: 11 casi a Ferrara, 11 a Reggio Emilia, 10 a Bologna, 10 a Modena, 9 a Ravenna. I casi attivi sono 1.754, di cui il 95% con sintomi lievi in isolamento a casa. A Rimini 2 nuovi casi, un uomo e una donna. Uno diagnosticato per sintomi e l’altro per contact tracing da caso già accertato (era in vacanza in Grecia con la paziente comunicata ieri); sono uno in isolamento domiciliare e l’altro ricoverato. A Rimini 2 guarigioni.

In Italia nuovo aumento dei contagiati: sono 629, contro i 574 di ieri. 4 i decessi.