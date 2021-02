Coronavirus Italia: da domenica rischio zona arancione Emilia Romagna e Marche

Con le varianti in circolo anche in Italia e i contagi che non accennano a calare, da domenica quasi metà del Paese rischia di finire in arancione, con l'Abruzzo che sembra invece destinato alla zona rossa. La certificazione arriverà con la pubblicazione dei nuovi dati del monitoraggio.









Discorso inverso per la Valle d'Aosta che ha i numeri per diventare la prima regione in zona bianca. Rischio arancione per le due regioni confinanti con San Marino, Emilia Romagna e Marche che potrebbero cambiare colore insieme a Lazio, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Intanto i nuovi casi di covid in Italia sono quasi 14.000 (13.762), 347 le vittime. Sono stati 288.458 i tamponi effettuati con il tasso di positività rispetto ai nuovi casi (13.762) che sale al 4,8% dal 4,1% di ieri. Quasi 18.000 (+17.771) i dimessi o guariti. Due in più, nel calcolo totale, il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva rispetto ieri. I ricoveri con sintomi sono invece 311 in meno.

In Emilia Romagna 1.565 contagi su quasi 30.000 tamponi, 27 i decessi. Diminuiscono i casi attivi mentre sono oltre 306.000 le dosi somministrate. A Rimini 152 nuovi casi ma nessun decesso. Resta invariato il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva.