Coronavirus Italia: salgono i contagi rispetto ai giorni precedenti

Va all'Italia la fetta maggiore del Recovery Fund, proposto dalla presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen. Dei 750 miliardi previsti, 500 di aiuti e 250 di prestiti, il pacchetto italiano ammonta a quasi 173 miliardi. “Ora acceleriamo su negoziato e liberiamo presto le risorse”, dice il presidente del consiglio Giuseppe Conte che parla di “ottimo segnale”.

Intanto in Italia sono 50.966 i malati di coronavirus, 1.976 meno di ieri ma tornano a salire i contagi, 584 in più, con un ritorno ai livelli di 4 giorni fa. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 117, i guariti salgono a 147.101. In Emilia Romagna 27.627 i positivi dall'inizio della crisi, 16 in più rispetto a ieri. Nessuno nelle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e a Imola. 157 i nuovi guariti, saliti a 19.546, mentre continua il calo dei casi attivi (-148) con i malati scesi sotto quota 4.000.

Nel mondo l'Oms lancia America Latina, che viene indicata come nuovo epicentro della pandemia. In totale sono quasi 800.000 i contagi nell'area. Nelle ultime 24 ore il Brasile ha visto ulteriori 1.040 decessi, salendo a quota 24.500. In Africa preoccupa l'impatto del virus sull'economia. Nella parte occidentale del continente le persone che vivono nell'insicurezza alimentare potrebbero raddoppiare e arrivare a 43 milioni nei prossimi sei mesi.