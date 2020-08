Coronavirus: lockdown ad Auckland in Nuova Zelanda

In Italia il comitato tecnico scientifico sta validando nuovi test rapidi per il coronavirus da utilizzare negli aeroporti e alle frontiere su chi torna in Italia da aree a rischio. Calano i contagi, 259 nuovi casi in un giorno e 4 decessi.

Nel mondo i contagiati hanno superato la soglia dei 20 milioni di cui oltre 5 milioni negli stati Uniti e 3 milioni in Brasile. In Nuova Zelanda lockdown nella città di Auckland. Il paese non registrava casi da 102 giorni ma nelle ultime ore sono stati rilevati 4 casi, di origine sconosciuta, in una famiglia. Mentre con 632 nuovi malati Israele è arrivato a oltre 85.000 casi sorpassando la Cina per numero di infezioni da inizio pandemia.