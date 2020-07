Coronavirus: nuovo caso a Rimini

A Rimini c'è un nuovo caso di Coronavirus. Non collegato, però, ai casi ospedalieri dei giorni scorsi. A confermarlo è lo stesso servizio sanitario regionale. In Emilia-Romagna i nuovi contagiati sono 29. Dei quali 17 asintomatici e 12 sintomatici. 119, invece, in Lombardia. La curva epidemica sale in Italia per il secondo giorno di fila, con il numero dei nuovi contagi che tocca, oggi, quota 229, dopo i 193 di ieri e i 138 di martedì.

I focolai attivi nel Paese sono, attualmente, 17. L'ultimo dei quali registrato in provincia di Parma, in un'azienda di ovoprodotti. Nel mondo, i casi totali hanno superato i dodici milioni: il Paese più colpito rimangono gli Stati Uniti, che nell'arco delle ultime 24 ore hanno segnato un aumento record di 55.000 nuovi positivi. Seguono il Brasile del presidente Jair Bolsonaro, che ha recentemente ammesso di aver contratto il Covid-19, e l'India.