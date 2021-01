Covid-19, oltre 3mila le persone vaccinate in Emilia-Romagna

Ieri la prima vera giornata della campagna vaccinale in Emilia-Romagna, con la somministrazione di 2.186 dosi a medici, infermieri e operatori sanitari operanti nella sanità e nelle strutture residenziali per anziani, anche qui fra personale, operatori e degenti (di questi ultimi, 282 quelli vaccinati). Queste si aggiungono alle 975 dosi somministrate domenica 27 dicembre, Vaccine Day in Italia e in Europa. Il totale, ad oggi, è quindi di 3.161 persone vaccinate contro il Coronavirus in Regione. Da domani, 2 gennaio, la campagna vaccinale riprenderà a pieno ritmo.





Entro il 25 gennaio in Emilia-Romagna arriveranno 220 scatole di vaccino Pfizer-BioNtech. All'interno di ogni confezione fino a 1.170 fiale, per un totale di oltre 257.400 dosi. Saranno consegnate e distribuite alle Aziende Usl e alle Aziende ospedaliero-universitarie, da Piacenza a Rimini, per questa prima fase della campagna di vaccinazione rivolta al mondo della sanità e delle strutture residenziali per anziani e persone con disabilità. Si conteranno poi altri arrivi nelle giornate del 4, 11, 18 e 25 gennaio e ancora altre a febbraio per consentire il completamento dei cicli che prevedono la somministrazione di due dosi a distanza di 18-23 giorni l'una dall'altra. E a marzo si partirà con la campagna vaccinale per tutto il resto della popolazione.