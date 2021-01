Covid-19: screening di massa a Monte Grimano, ecco come fare

Il Comune di Monte Grimano Terme ha previsto uno screening di massa Covid-19, su base volontaria, sui residenti, dal 29 al 31 gennaio prossimi, tramite il cosiddetto test rapido. Si tratta del tampone nasofaringeo che – spiega l'amministrazione sul proprio sito – viene eseguito in pochi secondi dal personale sanitario dell'Asur ed ha una invasività minima. Per effettuarlo non serve prenotazione; basta presentarsi all'asilo comunale, in via Fratelli Bandiera n.2, dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19, con il modulo già compilato. I volontari presenti daranno indicazioni su dove attendere il proprio turno distribuendo un tagliando numero. Il risultato verrà poi fornito in 15-30 minuti.





In caso di positività al test rapido, la persona sarà sottoposta al tampone molecolare e posta in isolamento domiciliare fino all'esito. I familiari conviventi saranno intanto posti in quarantena. In caso di esito positivo del test molecolare, verrà confermato l’isolamento per il soggetto positivo, mentre il Dipartimento di Prevenzione disporrà i successivi tamponi di verifica anche per conviventi o eventuali contatti stetti lavorativi.

Il test rapido non potrà essere eseguito sulle persone con sintomi da Covid-19, su chi è già in malattia per altri motivi, su chi è in quarantena, su chi ha già prenotato un tampone molecolare o chi esegue regolarmente test per motivi professionali; su bambini con meno di sei anni e sulle persone ricoverate (comprese le case di riposo).