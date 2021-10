Covid, 27 casi a Rimini. 6 decessi in Emilia Romagna

Sul Titano si attende il bollettino del lunedì, per una valutazione dell'andamento della pandemia. La situazione prima del weekend, era di 26 positivi attivi e 3 ricoveri, di cui 2 in terapia intensiva.

27 le nuove infezioni rilevate nel Riminese. 314 – in aumento, dunque, rispetto al precedente aggiornamento - nell'intera Regione; ma il dato più preoccupante, in Emilia-Romagna sono i 6 nuovi decessi. 33, invece, in Italia; nel Paese sono state rilevate, nelle ultime 24 ore, poco meno di 3.000 positività. Ospedalizzazioni in calo.

Nel frattempo, secondo l'AD di BioNTech Ugur Sahin, una nuova formulazione del vaccino contro il Covid potrebbe essere necessaria il prossimo anno per proteggere dalle mutazioni del virus. Notizie incoraggianti, infine, dagli Stati Uniti; Anthony Fauci, l'immunologo consulente scientifico della Casa Bianca, ha definito in un'intervista “impressionanti” i risultati della pillola anti-Covid di Merck.