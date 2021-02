Covid: a Rimini 129 casi e 5 decessi

L'aggiornamento quotidiano sull'andamento dell'epidemia da Covid 19 in Emilia Romagna vede 1.273 positività in più rispetto a ieri, su un totale di 10.990 tamponi eseguiti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi è dell’11,6%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 40 anni. 1.728 i guariti, 32 invece i decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 183 (+2 rispetto a ieri), 2.002 quelli negli altri reparti Covid (+52). Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa prima fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, oltre che gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni. Da domani, oltre alle nuove forniture di dosi di Moderna e Pfizer-Biontech, si aggiungeranno anche quelle di AstraZeneca. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 261.802 dosi, di cui 118.972 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

La situazione a Rimini vede 129 nuovi casi e 5 decessi nelle ultime 24 ore. Resta fermo a 17 il numero dei ricoverati in terapia intensiva.



Per quel che riguarda i numeri in Italia, nelle ultime 24 ore sono stati 7.970 i test positivi al coronavirus, le vittime sono 307. Sono stati 144.270 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività del 5,5%. Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia per il Covid-19 sono 2.143, in aumento di 36 unità rispetto a ieri, nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 139. I ricoverati con sintomi sono invece 19.527, in aumento di 261 rispetto a ieri.