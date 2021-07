Covid Emilia Romagna: 52 nuovi casi, tre a Rimini. Quasi un milione e mezzo i vaccinati

In Italia 808 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 932. Sono invece 12 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 22. Scendono sotto i 200 i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva: Il tasso di positività è allo 0,57%, in leggera crescita rispetto allo 0,4% di ieri. Per la vicina Emilia Romagna è stata una giornata senza decessi, si registrano 52 nuovi casi. Tre a Rimini. Quasi un milione e mezzo di emiliano-romagnoli che hanno completato il ciclo vaccinale. Quasi 4 milioni le dosi somministrate. A livello nazionale il ministro alla Salute Speranza parla di 500 mila dosi al giorno ma invita alla prudenza: "Non dobbiamo assolutamente considerare vinta questa sfida" e serve la "massima attenzione anche alla luce di una presenza di nuove varianti che non ci fanno stare tranquilli".