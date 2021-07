Covid Emilia Romagna: in rialzo i contagi, Rimini seconda provincia con 33 nuovi casi

È in rialzo il numero dei contagi di coronavirus in Emilia-Romagna e anche, lievemente, dei ricoveri seppur la situazione degli ospedali è ancora lungi dalla saturazione o dai livelli di criticità. I nuovi casi comunicati dalla Regione sono oggi 200, come a inizio giugno (il 3/6 erano stati 228), rilevati sulla base di poco più di 19.800 tamponi. Età media dei contagiati 30 anni. Nessuna vittima si registra oggi mentre ci sono nove persone in più ricoverate. In terapia intensiva in tutta la regione ci sono 15 persone (una in più da ieri) e nei reparti Covid ci sono 148 pazienti (+8). Rimini è la seconda provincia per numero di contagi con 33 nuovi casi, in testa Bologna con 41 (più altri 4 del circondario imolese), seguita terza Piacenza (31), poi Reggio Emilia (28), Modena (20), Parma (13), Ravenna (11) e Ferrara (10). Quindi Forlì-Cesena (9).