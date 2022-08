Covid Emilia-Romagna: leggera risalita del numero dei ricoverati

Sono 1.553 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di 7.400 tamponi eseguiti. Si registra una leggera risalita dei ricoveri, ma, per la prima volta da molto tempo, non ci sono morti. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono oltre 26mila, il 95,8% dei quali in isolamento domiciliare. In terapia intensiva ci sono 33 ricoverati, due in più rispetto a ieri, mentre negli altri reparti Covid i degenti sono 1.072 (+11).