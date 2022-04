Covid, in aumento il tasso di positività

In Italia sono 51.993 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 63.815. Le vittime sono invece 85, in calo rispetto alle 133 registrate ieri. Il tasso di positività è al 15,5%%, in aumento rispetto al 15% di ieri. Sono 403 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri.

Nella vicina Emilia-Romagna i nuovi positivi sono 4.569. Si contano ancora sei morti. I casi attivi sono sostanzialmente stabili attorno a quota 60mila, il 97,8% dei quali in isolamento a casa perché non richiedono cure ospedaliere. In terapia intensiva ci sono 32 pazienti (due in più di ieri), mentre i pazienti negli altri reparti Covid sono 1.292 (14 in più).