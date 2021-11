Covid in E.R. nuove infezioni ancora sopra quota 500

Dopo il balzo di ieri oltre 600, oggi sono ancora sopra quota 500 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna: sono stati rilevati 561 nuovi positivi su oltre 28mila tamponi. La fotografia odierna scattata dal report della Regione è anche di un calo dei ricoveri nelle terapie intensive, mentre negli altri reparti Covid c'è un sensibile aumento. Non si registrano nuovi decessi con Covid-19. Complessivamente sono in regione 8.179 (+332) i casi attivi, di cui il 95,6% in isolamento a casa.