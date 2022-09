Covid: in Emilia-Romagna 1.500 casi e otto morti, calano i ricoverati

È di altri 1.500 casi di Sars-Cov2 e otto morti il bilancio delle ultime 24 ore dell'andamento della pandemia in Emilia-Romagna. Sulla base di poco meno di 10mila tamponi sono stati infatti individuati 1.572 nuovi casi di positività al Coronavirus. Aumentano anche le guarigioni e i casi attivi scendono sotto quota 25mila, il 96,4% dei quali in isolamento domiciliare. Cala il numero dei pazienti ricoverati nei reparti Covid, sono 867, 29 in meno di ieri, mentre in terapia intensiva ci sono 32 pazienti, due in più di ieri. La più giovane delle otto vittime è una donna di 74 anni di Piacenza, morta a Parma.

Sono 19.160 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 20.503. Le vittime sono 91, in aumento rispetto alle 68 di ieri.