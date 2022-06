Prosegue in maniera sostenuta il calo dei ricoveri in Emilia-Romagna. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione. In terapia intensiva ci sono 25 pazienti ricoverati, tre in meno di ieri, mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 745 (-58). Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 4 morti, persone dagli 80 ai 95 anni.