Covid in Italia: scende l'Rt e l'incidenza, ma il green Pass continua a scatenare polemiche. La Danimarca intanto toglie le restrizioni

Il nuovo report settimanale del governo italiano attesta ancora un calo dell'indice Rt, lasciando inalterati i colori delle regioni almeno per un'altra settimana. Nonostante l'aumento delle terapie intensive che si è registrato negli ultimi giorni, la situazione resta comunque, fanno sapere, sotto controllo. Rimangono però ancora oltre 3,5 milioni di over 50 non vaccinati, una situazione che rischia di creare nuovi problemi: dopo Bolzano, a partire da lunedì inizierà la settimana dei rientri a scuola, con 10 regioni che che il 13 settembre apriranno i cancelli. I ministri hanno deciso di estendere il Green Pass anche per i genitori che accompagneranno a lezione i bambini, una misura esagerata secondo i presidi, che temono assembramenti agli ingressi degli edifici.









La politica intanto si divide sull'obbligo di vaccinazione: secondo il ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta il Green Pass "deve valere sia per il lavoro pubblico sia per quello privato". Una discussione che continuerà almeno fino alla fine dello stato di emergenza, il 31 dicembre, mentre i Paesi scandinavi iniziano a togliere tutte le restrizioni: la Danimarca, che conta l'80% della popolazione vaccinata, ha ufficialmente abolito tutte le restrizioni legate al Covid: resta solo la raccomandazione a mantenere la distanza di sicurezza, ma le mascherine non saranno più necessarie in alcuna occasione. E anche la Svezia entro fine settembre si prepara a togliere gran parte delle restrizioni.