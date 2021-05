Covid, le Regioni che spingono per le riaperture

E' il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga a guardare ai settori ancora fermi dalle misure anticontagio: attività, “dalle palestre al wedding, che non hanno prospettive” dice a Radio24 e prosegue: “Se ci fossilizziamo solo sul coprifuoco sbagliamo obiettivo, occorre guardare il problema a tutto tondo”, augurando "gradualità, per arrivare a toglierlo". Annunciata, intanto, per martedì prossimo la protesta dei punti vendita di tutti i centri commerciali d'Italia contro le chiusure nei fine settimana, festivi e prefestivi: saracinesche abbassate, per qualche minuto, in 30.000 negozi e supermercati, con il sostegno delle associazioni del commercio.

All'indomani dell'avvio della revisione dei dati, da parte dell'Agenzia Europea dei Medicinali (Ema), per l'uso dello Pfizer anche sui 12-15enni, la casa farmaceutica annuncia uno studio sulle fasce d'età ancora inferiori per arrivare a poterlo somministrare già dai 6 mesi”. Nel mondo, ancora allarme India, con l'ennesimo record negativo: 3.780 persone sono infatti morte nelle ultime 24 ore, e 382.000 nuovi casi. Nonostante le pressione dell'opposizione, il premier Narendra Modi continua a rifiutarsi di imporre un lockdown duro per timore delle ripercussioni sull'economia.