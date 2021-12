Covid, Rimini settima in Italia per incidenza di casi

La provincia di Rimini al settimo posto in Italia per incidenza di casi sulla popolazione: il dato emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe nel periodo 15-21 dicembre. Negli ultimi sette giorni si è registrato infatti un forte aumento di nuovi casi e morti. Crescono anche i ricoveri e le terapie intensive così come i casi attualmente positivi e le persone in isolamento domiciliare.

"Da oltre due mesi - afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - si assiste ad un aumento dei nuovi casi, che nelle ultime due settimane ha subìto una forte accelerazione. La media mobile a 7 giorni dei nuovi casi è cresciuta del 63,2%, un'impennata favorita anche dalla rapida e progressiva diffusione della variante Omicron".