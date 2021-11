Covid, stabili le terapie intensive in Emilia Romagna

Sono 565 in più nelle ultime 24 ore la positività registrate in Emilia Romagna con una percentuale di nuovi positivi sul numero di tamponi fatti al 2,7%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,2 anni. Sono 42 i nuovi positivi a Rimini, 22 i guariti. Le persone in isolamento a casa sono quasi il 95,7% del totale dei casi attivi. Purtroppo si registrano tre decessi. Invariato a 36 il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 329 quelli negli altri reparti Covid (+11).