Covid19: 641 nuovi positivi in Emilia-Romagna, 67 a Rimini

Sono 641 i nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. 13.313 i tamponi eseguiti. Dei nuovi positivi, che hanno un'età media di 42,5 anni, sono 282 gli asintomatici. A Rimini e provincia sono stati registrati 67 casi, dei quali 48 asintomatici. 13 sono pazienti sporadici, individuati per sintomatologia; 41 per contatto con casi certi, per lo più famigliari, 12 per test professionali e 1 di rientro dall’estero. I casi attivi in Regione, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 8.649.

Le persone in isolamento a casa, quindi con sintomi lievi o prive di sintomi, sono complessivamente 8.157, oltre il 95% dei casi attivi. Crescono di 4 unità i pazienti in terapia intensiva (65 in totale) mentre sono 427 (+23 da ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.