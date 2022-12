Crisi energetica e Ucraina, il dibattito sull'Europa però si scalda solo sulla manovra

Le comunicazioni del governo alla Camera sul prossimo Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre sono diventate l'occasione per un acceso dibattito sulla manovra. Il prossimo vertice dovrà dare risposte alla crisi energetica, la presidente del Consiglio Meloni prova a fare pressioni sull'Europa. Dopo aver denunciato le condanne a morte e la repressione in Iran, Meloni ha confermato il sostegno all'Ucraina, nonostante lo spazio per il cessate il fuoco, oggi, sia ancora limitato, ha aggiunto. Sull'autonomia energetica interviene anche il capogruppo di Fratelli d'Italia. Il dibattito si è però acceso quando l'opposizione ha deciso di spostare l'attenzione sui temi caldi della manovra di bilancio.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri; Tommaso Foti, capogruppo deputati Fratelli d'Italia; Giuseppe Conte, presidente M5S; Matteo Richetti, deputato Azione-Italia Viva