Cts: via libera per la riapertura delle discoteche

Da lunedì tutta Italia sarà in zona bianca, compresa l'ultima regione rimasta: la Valle D'Aosta.

Il Cts ha dato il via libera per la riapertura delle discoteche in zona bianca, ma con alcuni limiti: riapriranno solo quelle all'aperto, si potrà entrare solo con il green pass (certificato di guarigione o di vaccinazione o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti), andranno mantenuti i dati e i recapiti dei clienti per 14 giorni in modo da consentire il tracciamento in caso di necessità, e al massimo si arriverà al 50% della capienza, dipendenti compresi.

La data sarà decisa dal Governo.

Intanto, la variante Delta avanza sul territorio italiano e i casi si stanno quadruplicando: 753 positivi nelle ultime 24 ore e 306 ricoverati in terapia intensiva. Questo potrebbe modificare i progetti per l'estate e per i mesi a venire.