Cuore21 lancia “Il Cuore non si ferma”, a un anno dall'incidente sull'A4

A un anno dall'incidente in cui persero la vita 5 ragazzi, un'educatrice e l'ex Sindaco di Riccione Massimo Pironi, Cuore 21 e tutta la città di Riccione ricordano. L'hanno chiamato “Il cuore non si ferma – Il Compleanno di Riccione” per condividere il dolore, ma anche la vita e la speranza. Si parte oggi, 7 ottobre, con la Messa alla Chiesa di San Martino, alle 15.30. Il 14 ottobre, piazzale Roma, alle 15, si veste di arte e creatività: l'artista Hervé Tullet e Alessandra Falconi del Centro Zafiria presenteranno “21 Cuori tra cielo e mare”, un grande tappeto bianco sul quale disegnare e lasciare così un segno in un momento collettivo denso di significato.

Maria, Rossella, Francesca, Alfredo, Valentina, Romina e Massimo erano in viaggio sull'A4 per raggiungere la “Scuola delle Nuvole”, atelier gestito proprio da Tullet. Commozione, ieri, al lancio degli eventi: “Abbiamo percepito quanto la Cooperativa e l'ex Sindaco Pironi siano stati e siano amati da Riccione – dice la Commissaria Rita Stentella – e sentito il dovere di dedicare all'iniziativa il compleanno della città”. “Ricordare per colmare un vuoto enorme” - dice Maria Cristina Codicè, Presidente della Cooperativa fondata da genitori di ragazzi con sindrome di Down (sono una sessantina quelli seguiti a Cuore 21 – ma anche “mettere in luce un lavoro iniziato insieme a Massimo e Romina, proseguire sulle orme di chi ci ha lasciato, ma soprattutto proteggere chi c'è ancora, nella certezza che sono ancora tutti con noi”.