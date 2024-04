Dà fuoco a un distributore di benzina a Ravenna: fermato un uomo ripreso dalle telecamere

Un uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato e portato in caserma dai carabinieri di Ravenna, dopo che ha provocato un incendio in un distributore di benzina. In mattinata, nel quartiere Darsena, a ridosso del centro storico, l'uomo, per ragioni ancora ignote, ha iniziato a spruzzare il carburante brandendo la pistola come una frusta, poi ha dato fuoco al di distributore, sotto lo sguardo degli attoniti testimoni. L'incendio è stato rapidamente domato grazie all'intervento di presenti e dei vigili del fuoco. La scena è stata interamente ripresa dalle telecamere di videosorveglianza poste di fronte alle pompe in fiamme.