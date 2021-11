Da lunedì scatta il 'Bonus terme', sconto fino a 200 euro

Al via lunedì 8 novembre alle 12 le prenotazioni per il bonus terme, che i cittadini potranno prenotare direttamente presso le strutture termali accreditate. Lo ricorda Invitalia, specificando che l'elenco delle Terme che aderiscono all'iniziativa è in continuo aggiornamento sul sito bonusterme.invitalia.it.

Il bonus consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro. E' individuale, non cedibile e svincolato dall'acquisto di ulteriori servizi. Ciascun cittadino maggiorenne potrà usufruire di un solo bonus e avrà 60 giorni di tempo dalla data di emissione per iniziare i trattamenti. Le risorse a disposizione per la misura agevolativa sono pari a 53 milioni di euro.

21 le strutture accreditate in Emilia Romagna: una a Rimini e una a Riccione. Clicca qui per scoprire le strutture accreditate