Da oggi è estate, la Romagna pronta alla ripartenza

Sentiamo Mauro Vanni, Gabriele Pagliarani, Roberto Celli e Tommaso Frassineti

A questo punto l'unica incognita che rimane è quella meteo. Per il resto i bagnini non hanno dubbi “ Sarà una stagione da incorniciare". Sul calendario questo 15 maggio era segnato in rosso. Da oggi stabilimenti balneari e piscine riaprono i battenti e la Romagna è pronta alla sua ripartenza, con l'ottimismo di sempre. Già sold out gli ombrelloni stagionali, a conferma del fatto dopo un anno di restrizioni le persone hanno voglia di vacanza e di libertà. Piovono le prenotazioni, anche di turisti stranieri. con i tedeschi, in particolare, le prove generali si faranno in occasione della Pentecoste. I protocolli di sicurezza, distanziamenti e disinfettanti, sono gli stessi dello scorso anno. Sulla spiaggia c'è il classico odore di vernice, si danno infatti gli ultimi ritocchi di colore alle cabine e si montano le reti per lo sport in spiaggia.

Nel video l'intervista a Mauro Vanni, presidente cooperativa bagnini Rimini sud; Gabriele Pagliarani, Bagno 26, Roberto Celli e Tommaso Frassineti bagno 36