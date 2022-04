Dall'Istituto Superiore di Sanità report su reinfezioni e impatto vaccinazioni

Nuovi contagi in lieve crescita 63.815 (ieri erano stati 61.555) ma tasso di positività in calo al 15%, sul 15,5% di ieri. Calano le ospedalizzazioni, mentre stabili le vittime, anche oggi sono 133. Focus sulle reinfezioni: crescono del 4,4% nell'ultima settimana. Aumenta il rischio di nuovo contagio: lo evidenzia l'ISS in una analisi condotta a partire dal 6 dicembre - data considerata di riferimento per l'inizio della diffusione della variante Omicron. Rischio che tocca in particolare soggetti con prima diagnosi di Covid-19 notificata da oltre 210 giorni; nei soggetti non vaccinati o vaccinati con almeno una dose da oltre 4 mesi rispetto ai vaccinati con almeno una dose entro i 120 giorni. Popolazione femminile, poi, più soggetta rispetto a quella maschile e maggiore incidenza nelle fasce di età più giovani (12- 9 anni).

Dall'Istituto Superiore di Sanità, anche l'analisi sull'impatto della vaccinazione anti-Covid nel prevenire infezioni, ricoveri e decessi: i non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di quattro mesi hanno un tasso di ospedalizzazione 4 volte più alto (periodo di riferimento dal 25 febbraio al 27 marzo). 3 volte più alto invece per i non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo da quattro mesi e circa 5 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose booster. Anche in epoca di circolazione Omicron la protezione della dose booster risulta attiva nella prevenzione dai contagi e si attesta al 66%. Particolarmente elevata la protezione dalla malattia severa che raggiunge il 90% nei vaccinati con dose aggiuntiva, soprattutto nelle persone sopra gli 80 anni, ma anche nella fascia degli over 70. Fotografia sugli effetti del Covid anche su un altro fronte, quello delle imprese in crisi con Unioncamere-Infocamere che conta 7000 bar in meno in due anni, un meno 4% rispetto ai quasi 170 mila esercizi attivi a fine 2019. Riduzione elevata: vede il testa il Lazio, che ne perde il 10%, sono oltre 1860 locali.