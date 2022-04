Decreto Bollette e Def, il governo incassa due voti positivi nonostante le crepe

Il punto sulla politica italiana, ecco i fatti salienti di questa settimana con Antonello De Fortuna e Francesca Biliotti.

Mentre il presidente del consiglio Draghi alla fine ha ceduto al Covid-19, è positivo anche se asintomatico, la maggioranza di nuovo alla conta dei numeri, nella riforma del Csm, il Consiglio superiore della magistratura. Il centrodestra nel frattempo si arrocca sul suo no all'aumento di tasse, ma all'ennesimo vertice tra Salvini e Berlusconi, Giorgia Meloni è di nuovo assente. E' il voto siciliano a dividere la coalizione: Forza Italia e Lega convergono su un nome, Meloni vede più la volontà di danneggiare Fratelli d'Italia che battere la sinistra. La Camera conclude le votazioni sui 230 emendamenti alla riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm, il voto finale slitta alla prossima settimana, poi arriva il sì definitivo al decreto Bollette, con misure urgenti per contenere i costi dell'energia elettrica e del gas naturale. Draghi presiede da remoto il Consiglio dei ministri, ma incassa un altro sì in Parlamento sul Def, Documento di Economia e Finanza. Fratelli d'Italia e Alternativa hanno votato contro.

Nel video le interviste a Michele Gubitosa, deputato M5S, Alessia Morani, deputata Partito Democratico, e a Luca Ciriani, senatore Fratelli d'Italia