Delfino spiaggiato a Riccione

E' stato rinvenuto questa mattina sulla spiaggia di Riccione all'altezza circa della zona 31, un delfino spiaggiato. Il mammifero, morto da qualche giorno, non presenterebbe i segni di incidenti con mezzi o imbarcazioni. "Stando ai dati in possesso dell'Amministrazione e confermati dai tecnici dell'Ambiente - scrivono in una nota - la carcassa spiaggiata di un delfino è un evento eccezionale, quindi non frequente sul litorale di Riccione, ma rimane un fenomeno fisiologico. L'ultimo delfino rinvenuto risale al 2020, quasi un anno e mezzo fa. Ad un'analisi fotografica si potrebbe trattare di un delfino adulto, morto per cause naturali correlate alle condizioni del mare degli ultimi giorni".