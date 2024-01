Deve scontare 12 anni di carcere, 30enne riminese arrestato nell'Alessandrino

Si era trasferito da Rimini a Felizzano (Alessandria) un 30enne, di origini marocchine, che, il 18 gennaio, è stato arrestato dagli uomini della Squadra Mobile: a suo carico un ordine di carcerazione superiore ai 12 anni, emesso dal Tribunale della città romagnola. A partire dal 2015 è accusato di numerosi reati, dallo spaccio di sostanze stupefacenti al furto, anche in abitazione, alla ricettazione, risultando condannato in via definitiva. Lasciata la provincia di Rimini nel 2020, si è spostato tra quelle di Torino, Asti e Alessandria, spostamenti sempre accompagnati da denunce e arresti. Fino all'arrivo del provvedimento dopo l'unificazione delle pene. È stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, detenuta per uso personale, e sanzionato amministrativamente.