Documentario sul Cocoricò vince premio a Ortigia Film Festival

Il documentario Cocoricò Tapes, di Francesco Tavella, che racconta gli anni '90 e la storica discoteca di Riccione, ha vinto il Premio Sebastiano Gesù nel Concorso internazionale Documentari a Ortigia Film Festival. Il documentario è stato prodotto dalle case di produzione romagnole La Furia Film e Sunset Produzioni e sostenuto dalla Regione attraverso Emilia-Romagna Film Commission. Il premio è stato assegnato dalla giuria presieduta da Giulia Cosentino e Pierfrancesco Li Donni e composta dagli allievi Csc, Centro Sperimentale Cinema (sede Sicilia), "per l'attenzione impiegata nella ricerca e nell'uso di un archivio ampissimo per vastità e provenienza. Per la coerenza stilistica di un racconto insieme collettivo e intimo, che riesce a fondere pop, underground ed erudizione in una neo-mitologia di profonda efficacia emotiva. Per la capacità di trattare con dignità e onestà la complessità storica di un panorama culturale tra i più controversi degli ultimi decenni, che esplora le terre ignote del divertimento affrancandosi dalle retoriche dei chiaroscuro".

Il documentario, grazie al lavoro fatto sul ricco repertorio di archivi e sulle musiche, alla scrittura a quattro mani di Francesco Tavella e Matteo Lolletti, è un viaggio visivo e sonoro negli anni '90 alla scoperta di quel rito, intimo e collettivo, che ha unito un'intera generazione nella storica Piramide durante la direzione artistica di Loris Riccardi, quando la discoteca si consacrò quale luogo di espressione politica, culturale e di avanguardia artistica. Essenziali sono le parole, di oggi e di allora, di Riccardi, del direttore Renzo Palmieri, dei Pr Silvia Minguzzi e Giuseppe Moratti, del Principe Maurice, il performer per eccellenza.