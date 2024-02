Domenica 3 marzo: chiusa la provinciale tra Morciano e Montefiore Conca

La Provincia di Rimini, con propria ordinanza, ha disposto nella giornata di domenica 3 marzo, dalle ore 8 alle ore 17, la chiusura della SP n. 36 “Morciano-Montefiore” al Km. 3+900 (in corrispondenza del civico n° 550 nel Comune di Montefiore Conca) per tutti gli utenti della strada (ad eccezione dei mezzi di soccorso e della Forza Pubblica) per consentire le operazioni di abbattimento di un pino marittimo pericolante.

L'albero, notevolmente inclinato verso valle, rischia di cadere sulla proprietà privata su cui insiste e di danneggiare la scarpata e il corpo stradale. L’abbattimento comporta l’occupazione di tutta la carreggiata stradale, data la difficoltà ad operare, come di consueto in questi casi, con le normali piattaforme aeree.