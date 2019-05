Doppio intervento degli elicotteri del 15° Stormo di Cervia nelle ultime 24 ore

Negli ultimi due giorni, gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia sono decollati da Pisignano prima alla ricerca della 76 enne dispersa in zona Novafeltria e poi alla volta di Pianvallese, alla ricerca di due persone sull’appennino emiliano in provincia di Reggio Emilia. Senza alcun esito la ricerca della donna a Novafeltria, mentre nel secondo intervento gli equipaggi del 15esimo Stormo dopo ore di ricerche condotte in sinergia con le squadre di ricerca terrestre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico dell’Emilia Romagna sono riusciti a recuperare entrambi i dispersi. Purtroppo le condizioni di uno dei due escursionisti, Ivo Varini di 69 anni, erano disperate. Recuperato questa mattina insieme a un amico sul monte Cusna, è arrivato in arresto cardiaco all'ospedale Maggiore di Parma, e non ce l'ha fatta, nonostante i tentativi di rianimazione. I due erano rimasti bloccati ieri in tarda mattinata sorpresi da una tormenta di neve e da nebbia.