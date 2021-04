Draghi sui vaccini: "Con che coscienza la gente salta la lista sapendo di esporre un anziano a rischio morte?"

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Il presidente del Consiglio Draghi in conferenza stampa ha ribadito che la priorità è riservare le vaccinazioni agli anziani e ai fragili. E' un Draghi particolarmente duro nei confronti delle vaccinazioni ai più giovani: “Perché il rischio di decesso – sottolinea – è massimo per chi ha più di 75 anni”. L'ordinanza del ministero della Salute raccomanda in via preferenziale l'uso di AstraZeneca a chi ha più di 60 anni. La Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco segnala che i possibili eventi trombotici non sono stati riscontrati negli over 60, e anzi ci sarebbe perfino un effetto protettivo per questa fascia di età. Per gli stessi eventi, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, il nesso causale con AstraZeneca viene considerato “plausibile ma non confermato”.







Per il commissario per l'emergenza Figliuolo il piano vaccinale comunque non cambia, a fine aprile si dovrà arrivare a 500mila dosi giornaliere, perché una volta completati gli over 80 e i fragili si inizierà con le classi produttive. Resta sotto i 20mila l'incremento sui casi totali (17.221), a fronte di 362mila tamponi; continua la lenta discesa di terapie intensive (3.663, -20) e soprattutto di ricoveri ordinari, 465 meno di ieri (28.851); le vittime sono comunque vicine alle 500 (487, 112.861 totali). E mentre la Germania avverte che non appena arriverà il via libera dall'Ema procederà con colloqui immediati con la Russia sul vaccino Sputnik, sempre che Mosca prima consegni i dati, non arrivano buone notizie dagli Stati Uniti, dove il virologo Anthony Fauci in una intervista alla Cnn ha detto che “il numero dei nuovi casi di Covid negli ultimi giorni ha raggiunto un livello inquietante e allarmante. E' quasi una corsa – ha aggiunto – tra vaccinare più gente possibile e un nuovo balzo dei contagi peggiore del previsto dagli esperti”.

Nel video gli interventi del presidente del Consiglio Mario Draghi