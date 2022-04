Droga e clandestini: il Questore chiude un hotel di Bellaria

Il Questore di Rimini ha sospeso per 10 giorni la licenza di un hotel di Bellaria Igea Marina. All'interno un cliente extracomunitario, pluripregiudicato, confezionava e spacciava stupefacenti. Inoltre l'albergatore spesso non registrava le persone che vi alloggiavano, favorendo - scrive la Polizia - la presenza di pregiudicati e clandestini non monitorati. L'attività ispettiva della Questura ha fatto emergere lo stato di degrado della struttura ricettiva, “tollerante verso episodi e situazioni che costituiscono motivi di grave pregiudizio al mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica”. Durante la notifica del provvedimento è stato anche denunciato in stato di libertà un cliente, già gravato da numerosi precedenti di polizia, per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.