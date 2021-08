E' morta Piera degli Esposti

E' morta a Roma l'attrice Piera Degli Esposti. Aveva 83 anni. Malata da tempo era ricoverata dal 1 giugno all'ospedale Santo Spirito di Roma. “Una grande artista, una figura indimenticabile per il teatro e il cinema italiani, capace in oltre 50 anni di carriera di portare in scena e dare voce ai personaggi più diversi passando con maestria dai ruoli drammatici alla commedia brillante.

Con Piera Degli Esposti se ne va una regina dell’arte, un’intellettuale anticonformista, un talento immenso di casa nostra”. Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore alla Cultura, Mauro Felicori, sulla scomparsa avvenuta oggi. “Il mondo della cultura perde una delle sue interpreti più forti- chiudono Bonaccini e Felicori- che ha duettato per oltre mezzo secolo con i più grandi registi e attori italiani. Ci mancherai Piera, mancherà a tutti noi il tuo sorriso, la tua professionalità e la tua voce libera e unica”.

Piera degli Esposti era stata ospite del programma di San Marino Rtv "Carte Scoperte". "La morte non è la fine - aveva detto a Sonia Tura. Raccontando un episodio rispetto alla visione dell'aldilà ha detto: "La cosa non mi riguarda perchè io mi ritengo immortale".