Ecco come funziona l'Unità di crisi della Farnesina: "Porte aperte anche ai sammarinesi"

Nel video l'intervista a Nicola Minasi, capo Unità di crisi della Farnesina

Un organico di trenta persone, attualmente guidate da Nicola Minasi, letteralmente pronto ad ogni evenienza: dagli atti di terrorismo, alle emergenze climatiche o di altro genere, fino alla pandemia, quando le crisi erano all'ordine del giorno. Primo obiettivo, capire quanti italiani all'estero si trovano nel luogo dell'emergenza e poi assicurare loro massima assistenza, con strumenti tecnologici operativi d'avanguardia, per offrire una risposta tempestiva e adeguata alle diverse esigenze. Dal periodo della pandemia, aggiunge, l'uso delle videoconferenze è entrato nel lavoro di tutti i giorni. Per raggiungere le persone in difficoltà si utilizza anche whatsapp, dato il larghissimo utilizzo ormai da quasi tutti. Naturalmente, conclude, porte aperte anche ai sammarinesi in caso di bisogno. L'unità è aperta 24 ore su 24, anche durante le festività rimane presidiata, e in caso di emergenza la postazione non si abbandona mai.

