Ecco "Italia domani", il programma elettorale del centrodestra

Si chiama “Italia domani” il programma in 15 punti del centrodestra, che entro ferragosto avrà la sua presentazione ufficiale, licenziata dal tavolo della coalizione. Il primo punto definisce subito la collocazione internazionale dell'alleanza: “Italia, a pieno titolo parte dell'Europa, dell'Alleanza Atlantica e dell'Occidente. Più Italia in Europa e più Europa nel mondo”. Secondo punto della bozza è sull'utilizzo efficiente delle risorse europee, seguito da riforme istituzionali e strutturali, tra cui l'elezione diretta del presidente della Repubblica, storico cavallo di battaglia del centrodestra, e la piena attuazione della legge sul federalismo fiscale e Roma capitale. Quarto punto dedicato al fisco equo, con l'estensione della flat tax per le partite Iva fino a 100mila euro di fatturato con la prospettiva di ulteriore ampliamento per famiglie e imprese. Quindi il sostegno alla famiglia e alla natalità, la sicurezza e il contrasto all'immigrazione illegale, la tutela della salute, la difesa del lavoro e dell'economia reale, lo stato sociale. Infine Made in Italy, e la sfida dell'autosufficienza energetica, definita “nostra priorità”. E mentre Sinistra Italiana e Verdi guardano al M5S, nel caso in cui dovesse naufragare l'intesa col Pd, il partito di Conte perde Pierpaolo Sileri, attuale sottosegretario alla Salute: “Non mi ricandido, torno al mio lavoro di chirurgo e di professore universitario”, ha annunciato.